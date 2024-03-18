Ученые разработали новый кардиостимулятор без батареек

Ученые из университета штата Чикаго разработали беспроводной ультратонкий кардиостимулятор, который работает как солнечная панель. Это значит, что устройство не предполагает использование батареек. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

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Кардиостимуляторы, как правило, состоят из электронных схем с батарейками и проводами, которые крепятся к сердечной мышце для ее стимуляции. Однако электроды могут по различным причинам выйти из строя и повредить окружающие ткани. Также после имплантации невозможно изменить расположение электродов, что ограничивает доступ к различным зонам сердца. Использование твердых металлических электродов в кардиостимуляторах также может быть небезопасно.

Команда специалистов из США представила новое, беспроводное и гибкое устройство, которое может более точно стимулировать несколько зон сердца. Кардиостимулятор преобразует свет из окружающей среды в биоэлектричество или электрические сигналы, которые впоследствии генерируются сердечными клетками.

Отмечается, что толщина инновационного устройства не превышает таковую у человеческого волоса. Кардиостимулятор изготовлен из оптического волокна и кремниевой мембраны. В отличие от солнечных батарей, которые собирают максимально возможное количество энергии, новый кардиостимулятор настроен на генерацию электричества только в тех точках, куда падает свет, что позволяет более точно регулировать сердечный ритм.