Ученые оценили влияние кофеина на умственные и физические способности

Исследователи изучили комбинированное влияние кофеина и креатина на умственные и физические способности спортсменов, тренирующихся с отягощениями.

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Кофеин и креатин – пищевые добавки, которые активно используются спортсменами. Кофеин улучшает мышечную выносливость и анаэробную производительность за счёт связывания с аденозиновыми рецепторами, а также уменьшает боль и оказывает возбуждающее действие на ЦНС. Креатин замещает аденозинтрифосфат (АТФ) во время анаэробных упражнений, увеличивая краткосрочную выходную мощность и объём тренировки. Однако, как взаимодействуют эти добавки между собой, было изучено не вполне. Новое исследование специалисты Университета штата Джексонвилл посвятили этому вопросу, – рассказывает news-medical.

Учёные оценили влияние высоких доз кофеина, нитрата креатина и их комбинации на тяжёлые прерывистые физические нагрузки и умственные способности при занятиях с отягощением у спортсменов, тренирующихся более 2 лет. В команду вошли атлеты от 18 до 40 лет без метаболических заболеваний в анамнезе, не принимающие рецептурных лекарств.

Двенадцати спортсменам-мужчинам были представлены: нитрат креатина [CN: (4 г креатина; 1 г нитрата), 5,0 г/день плюс 0,7 г/день мальтодекстрина], кофеин (CAF: 400 мг/день + 5 г/день мальтодекстрина), или смесь того и другого.

Испытуемые семь дней выполняли стандартизированные упражнения с отягощениями (жим лёжа и жим ногами при 70% от максимума) и анаэробный силовой тест Вингейта. Когнитивные способности и сердечно-сосудистая реакция проверялись через 45 минут. Также измерялась готовность участников к работе с помощью визуально-аналоговой шкалы (ВАШ), кроме того, атлеты по ходу эксперимента заполняли опросники о качестве сна, употреблении кофе и других побочных эффектах, которые могли возникнуть. В ходе исследования спортсмены сдавали анализ крови и вели дневники питания.

Исследование показало, что комбинированное употребление нитрата креатина и кофеина улучшает умственные функции у спортсменов, тренирующихся с отягощениями, на срок до семи дней. Однако эти добавки существенно не улучшили физическую работоспособность. Исследование подтвердило краткосрочную безопасность этих добавок для сердечно-сосудистой системы, а долгосрочное их влияние требует дополнительного изучения.