Направление мозговых волн меняется при запоминании и вспоминании

Во время операций на открытом мозге по лечению эпилепсии пациенты должны быть в сознании, чтобы врачи могли следить, не задевают ли жизненно важные области коры. Это позволяет ученым параллельно проводить различные исследования, общаясь с добровольцами, которых оперируют, давая им решать задачи и снимая показания непосредственно с мозга. Новое исследование показывает, что паузы в речи раскрывают информацию о том, как мозг планирует и создает речь, сообщает МedicalХpress.

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Доказывается, что области мозга нижняя лобная извилина и моторная кора играют важную роль подготовке речи, прежде чем слова будут произнесены вслух. Обе — часть коры головного мозга, которая, как давно известно, контролирует мышцы горла и рта. Результаты опубликованы в журнале Brain. Они основаны на анализе сотен записей данных мозга, сделанных у 16 пациентов в возрасте от 14 до 43 лет.

В ходе процедур хирурги стимулируют электрическим током определенные части мозга (это безболезненно), одновременно предлагая пациентам, например, назвать числа или дни недели или даже повторить клятву верности. Если хирург ошибается и попадает электродом в важную для речи часть мозга, пациент не может произнести слова.

Новое исследование показало, что между началом стимуляции и исчезновением речи есть пауза — менее двух секунд. Это помогло выявить части коры, участвующие в планировании речи, но не отвечающие за фактическое озвучивание и произнесение слов. Результаты подтверждают, что активность мышц, участвующих в произнесении слов, и планирование речи исходят из совершенно разных областей мозга.