Ученые нашли способ упростить работу хирургов

Исследование голландских ученых показало, что отказ от установки дренажа при удалении части поджелудочной железы уменьшает риск осложнений после операции. Результаты опубликованы в журнале The Lancet Gastroenterology & Hepatology.

© Газета.Ru

Хирурги традиционно помещают дренаж при удалении части поджелудочной железы в организм человека, чтобы облегчить отход жидкостей. Это связано с высоким (25%) риском послеоперационных утечек, которые могут иметь серьезные последствия. Однако многие хирурги считали, что многие из этих утечек останавливаются сами, а сама установка дренажа увеличивает их риск, а также может привести к инфекции.

В исследовании с участием 282 пациентов ученые показали, что частота послеоперационных утечек составила 27% среди тех, кому поставили дренаж и 12% среди тех, кому не установили его. Более того, общий риск осложнений тоже был ниже и составил 51% и 33% соответственно.

Ожидается, что это исследование закроет давние дебаты среди хирургов о пользе и вреде установки дренажа, отметили ученые.