Работа мозга: особенности, физиология, эволюционные механизмы

«Негативные события и переживания запоминаются намного лучше, чем позитивные моменты. Мы их дольше обсуждаем и чаще вспоминаем. И именно с этими накопленными переживаниями приходим за помощью к психологу или психотерапевту. Это своего рода склонность мозга — уделять больше внимания «плохому». Почему же так происходит?», - Кира Феклисова, нейрокоуч, эксперт по вкусам и ароматам, к. ф. н.

© ISTOCKPHOTO.COM/LIGHTFIELDSTUDIOS

Приятные моменты быстро забываются, в то время как обидные или болезненные воспоминания прочно откладываются в памяти. Эта особенность мозга называется «негативной предвзятостью» или «негативным смещением» How Memory Bias Affects Your Memories (theknowledge.io). Это склонность обращать больше внимания на негативную информацию и лучше запоминать её, нежели позитивную. Что оказывает значительное влияние на наши поведение, мышление и эмоциональное состояние.

Несмотря на то что хорошие события и положительные эмоции также играют важную роль в нашей жизни, мозг склонен к более глубокому и продолжительному запоминанию именно негативных впечатлений. Отслеживая механизмы, лежащие в основе этого, можно лучше понять себя и свои реакции на окружающий мир, а также найти способы балансировки между запоминанием хорошего и плохого.

Причина 1. Эволюционные механизмы выживания

В процессе эволюции человеческий мозг сформировал негативную предвзятость. Для наших предков крайне важно было помнить об угрозах и опасностях, чтобы избегать их в дальнейшем. Помнить об удачах и радостях было не так критично. Запоминание негативного опыта — встреч с хищниками, ядовитыми растениями, местами со сложными условиями выживания — давало существенное преимущество.

Те люди, чей мозг лучше фиксировал угрозы, имели больше шансов выжить и оставить потомство. Со временем эта негативная предвзятость памяти закрепилась на генетическом уровне.

Исследования показывают, что отрицательные воспоминания формируются быстрее и сохраняются дольше положительных. Негативная информация также обрабатывается более глубоко и детально.

Учёные объясняют это преимущественным распределением ресурсов мозга на кодирование худшего из двух событий примерно одинаковой важности, поскольку оно имеет большее значение для выживания.

Причина 2. Физиология мозга

Обработкой негативной информации занимается миндалевидное тело – древняя часть мозга, связанная с эмоциями и памятью. Миндалевидное тело отвечает за распознавание и обработку эмоционально окрашенной информации, особенно связанной со страхом и угрозами. Оно получает сигналы от органов чувств, таких как зрение и слух, а также от других отделов мозга.

При получении угрожающей или негативной информации миндалевидное тело активируется и создаёт мощный выброс нейромедиаторов и гормонов стресса, таких как адреналин, норадреналин и кортизол.

Эти химические вещества усиливают эмоциональную окраску воспоминаний и помогают их лучшему закреплению в нейронных цепях. Негативные воспоминания при этом запечатлеваются более глубоко и ярко.

Кроме того, миндалевидное тело тесно связано с гиппокампом — областью мозга, которая преобразует кратковременную память в долговременную. Высокий уровень стресса способствует лучшему запоминанию.

Причина 3. Важность негативного опыта

Наш мозг инстинктивно фокусирует больше внимания на негативных событиях, воспринимая их как потенциальную угрозу. Это связано с повышенной бдительностью и готовностью к действию.

Размышляя о негативном опыте, мозг стремится найти причины, проанализировать сигналы и уроки, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Этот процесс требует больших когнитивных ресурсов.

Таким образом, негативный опыт запоминается лучше, так как это было эволюционно важно для выживания. Мозг уделяет ему больше внимания, воспринимая его как потенциальную угрозу, и направляет ресурсы на тщательный анализ, чтобы извлечь уроки для будущего.

Мужской мозг более критичный и негативно настроенный

Рита Картер в своей книге «Как работает мозг» пишет, что «с возрастом мужчины могут становиться более критичными и негативно настроенными в своём мышлении». Однако это не универсальная закономерность, многое зависит от индивидуальных особенностей личности и обстоятельств жизни.

Некоторые факторы, которые могут способствовать развитию более критичного и негативного мышления у мужчин:

снижение уровня тестостерона, связанного с более оптимистичным настроем. Это может происходить уже с 30-40 лет;

разочарования и стрессы, накопленные с годами, например неудачи в карьере, проблемы в семейной жизни и т. д.;

консервативное мышление и меньшая гибкость, нежелание меняться;

ухудшение физического здоровья, которое также негативно влияет на эмоциональное состояние;

чувство одиночества, особенно после выхода на пенсию и ухода детей из дома.

В то же время многие мужчины с возрастом становятся более мудрыми, терпимыми и умеют лучше контролировать негативные эмоции. Активный образ жизни, хобби, социальная поддержка помогают сохранять позитивный взгляд. Многое зависит от личностных черт, образа жизни и способности адаптироваться к переменам.

Как не стать пессимистом и избежать излишнего негативного мышления?

Практикуйте осознанность

Замечайте, когда ваши мысли становятся излишне негативными, и сознательно переключайте внимание на позитивные моменты. Смотрите на мир вокруг. Находите там приятное и красивое. Фокусируйтесь на хорошем с помощью вопросов.

Спрашивайте себя:

Что хорошего принесло мне это событие?

В чём обратная сторона неприятного сюрприза?

Что нового я узнал?

Какие позитивные выводы сделал?

Ведите дневник благодарности

Ежедневно записывайте то, за что вы благодарны. Это помогает сфокусироваться на положительных аспектах жизни. Пусть это будут базовые вещи вроде электричества, Интернета, телефона, пространства для жизни, еды, возможности ходить и дышать. Мозг привыкнет видеть хорошее в простых вещах, не обесценивая их. А затем переходите к благодарности людям и событиям.

Избегайте обобщений

Не воспринимайте единичные негативные события как закономерность. Анализируйте их отдельно, без негативных ожиданий в будущем. Помните, что любое событие – это опыт, благодаря которому мы становимся сильнее и взрослее. И то, что сегодня кажется негативным, завтра будет казаться позитивным.

Расставляйте приоритеты

Многие негативные мысли возникают из-за концентрации на незначительных вещах. Сфокусируйтесь на действительно важных жизненных целях и ценностях.

Спрашивайте себя:

Эта мысль может помочь мне в достижении цели?

Это для меня действительно важно?

Главное — осознавать свой негативный настрой и активно работать над более позитивным и сбалансированным мышлением.

Найдите хобби

Помимо работы, спорта и общения с друзьями, должно быть что-то, что вас вдохновляет и вызывает улыбку. То, что вы можете делать бесконечно, даже если устали, даже если в плохом настроении. Именно это занятие поможет вам выходить из мрачных и критичных мыслей и возвращаться в состояние энтузиазма и интереса.

Обращайтесь за помощью

Если негативные мысли становятся навязчивыми, не стесняйтесь обратиться к психологу или психотерапевту. Это поможет избежать депрессии и ухода в себя. Существует множество сервисов с бесплатной психологической помощью.