Стало известно, какое хобби особенно полезно для мозга женщин

Хотите сохранить ясность ума до самой старости? Пора обзавестись новым хобби. Недавнее исследование, опубликованное в International Journal of Geriatric Psychiatry, показало, что занятия музыкой полезны для здоровья мозга.

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Отличия наиболее заметны с возрастом, считают ученые. Эксперты обследовали более 1000 британцев со средним возрастом 67 лет, 83% из которых — женщины. Учитывали музыкальный опыт участников и тесты когнитивных способностей.

«Это крупномасштабное исследование подтверждает выводы предыдущих исследований, о том, что обучение музыке поддерживает когнитивное здоровье, улучшает память и снижает риск возрастных когнитивных нарушений», — приводит слова эксперта по памяти, доктора Гэри Смолла HuffPost.

Автор исследования Энн Корбетт уточнила, что наибольшее влияние на память оказывает игра на клавишных инструментах, таких как фортепиано или орган.

Социальный аспект музыки также может быть связан с преимуществами для вашего мозга. Певцы, участвовавшие в исследовании, лучше справлялись со сложными задачами. Исследователи предполагают, что это может быть связано как раз таки с общением, а не со сложностью исполнения композиций.