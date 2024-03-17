Какие продукты способствуют похудению

В ходе рандомизированного плацебо-контролируемого перекрестного исследования, в котором приняли участие 37 человек с избыточным весом или ожирением, было изучено воздействие пищевой добавки резистентного крахмала (RS) на показатели, связанные с ожирением.

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Результаты исследования показали, что прием RS в течение восьми недель может привести к снижению среднего веса на 2,8 кг и улучшению резистентности к инсулину у людей с избыточным весом. Было выявлено, что преимущества RS связаны с изменениями в составе микробиоты кишечника.

Механически вызванные изменения RS в микробиоте кишечника приводят к изменениям профиля желчных кислот, снижают воспаление за счет восстановления кишечного барьера и ингибируют всасывание липидов.

Эти выводы открывают новые перспективы для лечения ожирения и метаболических нарушений с использованием пищевых волокон и модуляции микробиоты кишечника.

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