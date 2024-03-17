Ученые стали ближе к автоматическому расчету доз лекарств для любого человека

Представьте себе будущее, в котором автоматические системы дозирования, используемые в настоящее время для доставки инсулина, смогут точно регулировать поступление в организм любых лекарств. Исследователи из Университета Райса приблизили нас к этой реальности, используя существующие технологии мониторинга уровня сахара в крови.

В настоящее время при назначении лекарств часто используется подход «один размер для всех». Это может привести к недостаточной дозировке, в результате чего лекарство становится неэффективным, или к передозировке, вызывающей вредные побочные эффекты.

Исследовательская группа под руководством Кэролайн Аджо-Франклин использует технологию, лежащую в основе мониторов уровня глюкозы в крови. В этих мониторах используется простая реакция: белок связывается с глюкозой (сахаром) и выпускает электрический ток, пропорциональный количеству сахара.

Исследователи модифицировали этот белок для обнаружения афимоксифена, лекарства от рака. Сравнив электрический ток обычного теста на глюкозу с модифицированным тестом, они смогли определить наличие афимоксифена. Это открывает путь к созданию аналогичных модификаций для обнаружения других лекарств.

Прелесть этого подхода заключается в его простоте. Он использует легкодоступную и недорогую технологию мониторинга уровня глюкозы в крови. Модификации заключаются в замене белка, при этом основной процесс тестирования остается неизменным. Кроме того, электрический выход позволяет интегрировать прибор со смартфоном и облачным хранилищем.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.