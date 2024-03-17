Ученые изучили появление мотивации в мозгу

Новое исследование проливает свет на то, как наш мозг преобразует чувство «хочу это» в мотивированное поведение. Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, посвящено особой области мозга, называемой паравентрикулярным ядром (PVT), и тому, как она влияет на действия, направленные на достижение цели.

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Исследователи обучили мышей задаче добывания корма. Мыши должны были ждать в специально отведенной зоне, прежде чем сигнал позволит им пройти в зону вознаграждения за вкусное угощение. Ученые следили за активностью мозга в PVT на протяжении всего процесса. В ходе исследования были выявлены две различные группы нейронов в PVT, отличающиеся наличием или отсутствием дофаминового рецептора (D2). Эти группы, обозначенные как PVTD2(+) и PVTD2(-), демонстрировали противоположные паттерны активности во время выполнения задания.

Нейроны PVTD2(+) становились более активными по мере приближения мышей к зоне вознаграждения, что позволяет предположить их связь с мотивацией и стремлением к достижению цели. Более того, уровень их активности коррелировал с производительностью мышей — активность была выше при более быстром приближении к награде. Важно отметить, что эта активность снижалась, когда мыши переставали активно выполнять задание. Напротив, нейроны PVTD2(-) проявляли повышенную активность, когда мыши покидали зону вознаграждения, что указывает на их потенциальную роль в прекращении ориентированного на цель поведения после достижения цели.

Исследователи полагают, что эти сигналы из PVT поступают в другую область мозга — ядро аккумбенса (NAc), которое играет важную роль в обучении и осуществлении поведения, ориентированного на достижение цели.

Понимание роли PVT в мотивации может иметь значительные последствия для лечения психических заболеваний, таких как депрессия.

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