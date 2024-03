PNAS Nexus: удаление диоксида серы из воздуха вызвало всплеск болезни легионеров

Американские ученые из университетов и департамента здравоохранения Нью-Йорка исследовали причины распространения легионеллеза и пришли к выводу, что росту заболевания способствует снижения уровня диоксида серы (SO2), передает Proceedings of the National Academy of Sciences Nexus (PNAS Nexus). По словам специалистов, чистый воздух является благоприятной средой для «болезни легионеров».

Согласно статистике, за последние два десятилетия уровень заболеваемости легионеллезом на территории Соединенных Штатов вырос в девять раз. Однако большинство случаев оставалось неразъясненными, уточнили ученые.

В итоге анализ климатических факторов дал специалистам информацию, из которой они сделали вывод, что SO2, образующийся из-за сжигания ископаемого топлива, создает неблагоприятную среду для «болезни легионеров». Поэтому чистый воздух прямо пропорционально способствует распространению заболевания, заключили американские ученые.

Ранее стало известно, что в Польше продолжает увеличиваться число летальных исходов, вызванных легионеллезом. В Министерстве здравоохранения страны сообщили, что от этого заболевания умерли уже 24 человека, а в инфекционных отделениях больниц находятся около 170 зараженных.