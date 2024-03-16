Российские ученые придумали, как подключать флешки к мозгу

Российские учёные из МФТИ разработали новый гибкий материал, который может хранить информацию и выдерживать множество сгибаний и растягиваний. Он может использоваться в смарт-сенсорах, нейроимплантах и других устройствах.

Этот материал состоит из полимерной плёнки с добавлением оксида гафния и циркония, который можно управлять электрическими полями. Такая плёнка может быть очень тонкой, всего около 10 нанометров, что делает её очень гибкой и сохраняющей свои свойства при различных механических деформациях.

Учёные создали прототип флэш-памяти на основе этого материала, который успешно выдержал 150 тысяч циклов деформации, что открывает новые перспективы для создания гибких систем хранения информации.