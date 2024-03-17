В России может произойти прорыв в лечении распространенного вида рака

На этой неделе в российской онкологии произошло значимое событие. Нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы, плохо поддающиеся лечению стандартными методами, теперь получают новый шанс благодаря радионуклидной терапии с использованием пептидных рецепторов.

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Этот вид рака обычно не реагирует на химиотерапию и лучевую терапию, поэтому разработка новых подходов к его лечению имеет огромное значение, сообщили kp.ru в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии. Онкологи утверждают, что современные технологии ядерной медицины предоставляют единственный шанс на выживание в большинстве случаев.

Специалисты из НМИЦ радиологии объяснили, что успех лечения этим методом зависит от эффективного накопления радиофармацевтических препаратов в опухоли и ее метастазах. Ранее такой метод лечения не был доступен в России, однако ученые из МРНЦ им. А.Ф. Цыба смогли синтезировать необходимые лекарственные препараты.

Первые два пациента с метастатическими и нефункциональными нейроэндокринными опухолями уже получили курс отечественного радиофармацевтического препарата. Исследования показали высокую точность распределения препарата, и его терапевтический эффект будет оценен в ближайшие недели.

Ранее британские ученые назвали красное мясо одним из самых опасных для развития рака, а также ученые нашли БАД, способствующий снижению веса.