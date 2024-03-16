Терапия ярким светом улучшила здоровье сердца

Новое исследование, проведенное в Медицинском городке Аншутского университета Колорадо, показывает, что управление циркадными ритмами с помощью светотерапии и своевременного вмешательства может принести пользу здоровью сердца.

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Циркадные ритмы оказывают значительное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы: кровяное давление, частота сердечных сокращений и процессы заживления зависят от наших внутренних часов. Нарушение этого ритма может ухудшить течение сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые выяснили, что воздействие интенсивного света после операции может способствовать заживлению и потенциально снизить риск сердечной ишемии (недостаточного притока крови к сердечной мышце).

Исследователи подчеркивают необходимость проведения дополнительных клинических испытаний, чтобы подтвердить эффективность светотерапии и своевременного приема лекарств на людях.