Какой продукт может защитить от диабета и болезней сердца

Ученые из университета короля Фейсала в Саудовской Аравии выяснили, что красный виноград может снижать риск диабета, сердечных заболеваний и преждевременного старения благодаря содержанию в нем особых растительных соединений — полифенолов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

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Полифенолы являются соединениями, придающими цвет цветкам и плодам растений. Они обладают разнообразными полезными свойствами, в частности противовоспалительными, антибактериальными, противогрибковыми и противовирусными.

В ходе исследования авторы сосредоточились на изучении ресвератрола, вещества, которое производится растениями для увеличения своей устойчивости к стрессовым ситуациям. Клиническое испытание с участием добровольцев показало, что прием 250 мг ресвератрола в течение трех месяцев позволил снизить уровень гликированного гемоглобина и систолического давления у пациентов с диабетом второго типа. Кроме того, данное вещество оказалось способно уменьшить гипертрофию сердечной мышцы и улучшить кровообращение.

Отмечается, что полифенолы также продемонстрировали антиоксидантное действие — способность подавлять окислительные процессы в организме, тем самым сохраняя жизнеспособность клеток и тканей и защищая организм от преждевременного старения.

Авторы исследования подчеркнули, что их открытие может поспособствовать созданию новых лекарств на основе ресвератрола. Такие препараты могут быть эффективны в борьбе с ожирением, диабетом и гипертонией.