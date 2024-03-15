Выявлен белок, который скрывает клетки нейробластомы от внимания иммунитета

Биологи выявили белок, скрывающий клетки нейробластомы от внимания иммунитета
Международный коллектив молекулярных биологов открыл свидетельства того, что клетки нейробластомы, одной из форм рака нервной системы, используют белок CKLF для того, чтобы подавлять иммунитет и скрывать себя от его внимания. Подавление выработки этой молекулы сделает опухоль более уязвимой для терапии, сообщила пресс-служба медшколы Бостонского университета (BUSM).
"Раскрытие принципов того, как раковые клетки используют эти молекулы для взаимодействий с иммунитетом, позволит нам создать новые, более эффективные формы иммунотерапии нейробластомы. В перспективе, они позволят сделать терапию самых агрессивных форм данного типа рака нервной системы менее опасной и токсичной процедурой для детей", - заявил доцент BUSM Фэн Хуэй, чьи слова приводит пресс-служба медшколы.
Биологи совершили это открытие при изучении того, какие типы сигнальных молекул вырабатывают клетки свыше 1,1 тыс. образцов твердых опухолей, относящихся к 84 разным вариациям рака. Этот анализ указал на важную роль сигнального белка CKLF в развитии самых агрессивных форм нейробластомы и других опухолей, чье развитие сопровождается снижением активности иммунной системы.
Руководствуясь этим наблюдением, ученые детально исследовали то, как именно молекулы CKLF подавляют работу иммунитета. Для этого они имплантировали культуры клеток нейробластомы в организм мальков рыб-зебр и проследили за тем, как опухолевые клетки взаимодействовали с различными иммунными тельцами в тех случаях, когда выработка белка CKLF подавлялась или стимулировалась.
Эти опыты указали на то, что развитие метастаз и появление агрессивных форм нейробластомы у подопытных животных сопровождалось активизацией онкогена MYCN, чья повышенная активность также вела к усилению выработки белка CKLF. Его выделение в окружающую среду привлекало внимание особого класса регуляторных Т-клеток, которые подавляют активность трех других типов иммунных телец - лимфоцитов, NK-клеток и CD8-клеток и мешают им уничтожать опухолевые клетки.
При этом ученые обнаружили, что подавление синтеза белка CKLF в раковых клетках, а также избирательное уничтожение взаимодействующих с ним Т-клеток приводило к тому, что иммунитет рыб начинал активно бороться с нейробластомой и уничтожать ее. Это дает надежду на то, что схожих результатов можно будет достичь при лечении самых агрессивных форм нейробластомы, которые поражают в основном детей, подытожили биологи.
О нейробластоме
Нейробластома представляет собой одну из самых агрессивных форм рака нервной системы, которая преимущественно (90% случаев) поражает детей в возрасте до пяти лет. На ее долю приходится около 15% детских смертей, связанных со злокачественными новообразованиями. Как правило, около 67% носителей данной вариации опухолей выживает, однако шансы на это резко снижаются при развитии метастаз.