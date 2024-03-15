Ученые предостерегли людей с гипертонией от употребления лакрицы

Ученые из университета Линчепинга в Швеции обнаружили, что употребление даже небольшого количества солодки (лакрицы) повышает кровяное давление. Результаты исследования опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

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В исследовании приняли участие 28 человек в возрасте 18-30 лет. Они были распределена на две группы. Первая группа должна была ежедневно в течение двух недель употреблять лакрицу, порция которой содержала 100 мг глицирризиновой кислоты. Вторая группа выступала в качестве контрольной и принимала плацебо с таким же запахом и вкусом.

Отмечается, что после завершения двухнедельного эксперимента все участники исследования сделали перерыв, а затем добровольцы из первой группы вернулись к употреблению лакрицы уже другого сорта. Целью исследователей было установить, какое количество глицирризиновой кислоты может привести к повышению кровяного давления.

Результаты наблюдения за испытуемыми показали, что 100 мг глицирризиновой кислоты оказались способны повысить кровяное давление у молодых людей, ранее не страдавших гипертонией. Такая дозировка в среднем способствовала увеличению этого показателя на 3,1 мм ртутного столба. Исследователи уточнили, что ранее Всемирная организация здравоохранения пришла к выводу, что 100 мг глицирризиновой кислоты в день безопасны для употребления большинством людей.

По мнению ученых, способность лакрицы повышать давление обусловлена ее влиянием на гормоны, которые регулируют баланс жидкости в организме — ренин и альдостерон. Снижение уровня этих гормонов после употребления солодки коррелировало с задержкой жидкости и последующим ростом показателей кровяного давления из-за увеличения объема циркулирующей крови.

Исследователи добавили, что концентрацию глицирризиновой кислоты в разных продуктах с лакрицей трудно отследить в точности. Поэтому людям, склонным к гипертонии, стоит употреблять их с осторожностью.