Слабые стороны вируса, который поражает 95% населения Земли

В настоящее время не существует вакцины или специфического лечения от вируса Эпштейна-Барра (ВЭБ), однако недавние открытия позволили выявить уязвимые места в структуре вируса, что может привести к разработке целевых методов лечения в будущем, говорится в статье журнала Immunity. Вирус ВЭБ поражает около 95% населения планеты и способен вызывать серьезные заболевания, такие как инфекционный мононуклеоз, рассеянный склероз и некоторые виды рака, включая лимфому.

© Unsplash

Ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) выявили уязвимые места в структуре вируса ВЭБ, включая ключевой белок, используемый вирусом для инфицирования Б-клеток иммунной системы. Б-клетки могут быть латентно заражены вирусом, что позволяет ВЭБ находиться в организме продолжительное время.

В результате исследования были выявлены два моноклональных антитела, названные A10 и 4C12, которые оказывают эффективное воздействие на белок gp42 вируса ВЭБ. Этот белок играет важную роль в способности вируса связываться с Б-клетками и проникать в них, способствуя заражению. Оба антитела блокируют это ключевое взаимодействие, не позволяя вирусу проникать в Б-клетки. Рентгеновская кристаллография подтвердила, что A10 и 4C12 связываются с различными областями белка gp42, обеспечивая двойной барьер против инфекции.

Ранее стало известно, что высокая температура, отеки и потеря веса могут быть признаками туберкулеза. К числу наиболее очевидных проявлений болезни также относят затяжной кашель, хотя недавнее исследование показало, что у четырех из пяти человек с туберкулезом этот симптом не наблюдается.