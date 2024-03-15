Ученые: эффективность иммунотерапии рака зависит от кишечных бактерий

По видовому составу микробов в образце кала можно предсказать эффективность иммунотерапии рака. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine.

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Ученые проанализировали 106 образцов стула от пациентов из Австралии с раком ЖКТ и желчных путей, редкими гинекологическими раками и нейроэндокринными опухолями. Все участники исследования получали иммунотерапию: комбинацию ипилимумаба и ниволумаба и поддерживающую терапию ниволумабом. Эти лекарства стимулируют иммунитет человека искать и уничтожать раковые клетки.

Численность микробов, принадлежащих к различным штаммам, позволяла повысить точность предсказания эффективности лечения и 12-месячной выживаемости с помощью машинного обучения.

Исследование предполагает, что будущая диагностика микробиома кишечника должна зависеть от схемы лечения, а не от типа рака. Оценка исходного состава микробиоты кишечника пациента может помочь предсказать реакцию на лечение.

Вторая фаза исследования пациентов с редкими злокачественными новообразованиями позволила идентифицировать 22 штамма кишечных микробов, связанных с реакцией на ипилимумаб и ниволумаб.