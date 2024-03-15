Ученые рассказали, с какого возраста нужно проверять работу мозга

Регулярные проверки кровяного давления и уровня холестерина позволяют защититься от инфарктов и инсультов. Аналогично, регулярные проверки работы мозга могут отсрочить возрастные нарушения памяти и мышления либо замедлить их развитие. Об этом сообщают ученые Северо-Западного университета (NU) США.

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Всем людям в возрасте 50-60 лет требуется тест на умственные способности, считают ученые. Регулярные проверки позволят точнее оценить, появились ли у человека нарушения мышления и памяти. Кроме того, у каждого человека своя норма. Не зная ее, будет сложно заметить отклонения от нормы.

Исследования показывают, что ранние вмешательства при болезни Альцгеймера наиболее эффективны. Поэтому важно вовремя заметить отклонения. Но увидеть их в обычной жизни сложно, — тесты могут быть точнее. Обнаружив нарушения памяти, можно изменить планы на будущее, а также приложить больше усилий по оздоровлению, изменив диету и чаще занимаясь спортом. Также важно лечить депрессию и апноэ (часто сопровождаемые храпом остановки дыхания во сне) — важные факторы риска деменции.