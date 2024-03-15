Интенсивная физкультура может обратить вспять болезнь Паркинсона

Специалисты Йельской школы медицины (США) выяснили, что высокоинтенсивные тренировки могут не только замедлить прогрессирование болезни Паркинсона, но и обратить ее вспять. К такому выводу ученые пришли в ходе анализа результатов ПЭТ и нейромеланин-чувствительного МРТ-сканирования, которые показали действие интенсивных интервальных тренировок на мозг. Об этом сообщает «Российская газета».

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Специалисты работали с пациентами, страдающими болезнью порядка четырех лет, у которых еще остались вырабатывающие дофамин нейроны. Добровольцы интенсивно тренировались три раза в неделю на протяжении шести месяцев. Нагрузка, по данным источника, была серьезная – не все участники к ней приспособились.

В результате такая интенсивная физкультура не только затормозила нейродегенерацию, но и помогла оздоровить систему, отвечающую за выработку дофамина. Таким образом, симптомы болезни стали проявляться реже и не так явно. Чтобы подтвердить выводы, ученые намерены проводить ряд дополнительных исследований.

Напомним, что при болезни Паркинсона у пациентов погибает более половины нейронов, отвечающих за гормон дофамин. По мере его уменьшения появляются характерные для болезни симптомы – тремор и замедление движений. Чаще всего для лечения пациентов используют препараты, заменяющие дофамин. Лекарства облегчают симптомы, но не предохраняют от дальнейшей нейродегенерации.