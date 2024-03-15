Выявлены новые гены, участвующие в развитии миомы матки

Ученые из Северо-Западного университета в США обнаружили, что около 400 генов могут быть провокаторами миомы матки. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Communications (Nat Com).

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Миома — это доброкачественная опухоль, возникающая в мышечном слое матки, миометрии. Это заболевание очень распространенное — по статистике, миома обнаруживается у 70% женщин репродуктивного возраста. В большинстве случаев опухоль никак не проявляет себя, однако иногда миома может становиться причиной невынашивания беременности, чрезмерных маточных кровотечений и анемии.

Новое исследование представляет собой мета-анализ существующих исследований, в которых в совокупности было рассмотрено более 20 тысяч случаев миомы матки. Изучив результаты, ученые идентифицировали 24 новых локуса риска, или местоположения в геноме человека, в которых определенные генетические варианты повышают риск развития миомы матки.

Затем исследователи объединили эту информацию с данными секвенирования ДНК пациенток с миомой матки, участвовавших в исследовании. Совокупный анализ показал, что около 400 генов могут способствовать развитию миомы. Ранее считалось, что примерно 120 генов вносят свой вклад в риск появления этого заболевания.