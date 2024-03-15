Ученые выяснили, что алкоголь влияет на мозг на генетическом уровне
Ученые давно знают, что алкоголь влияет на работу мозга, но новое исследование показывает, что он может влиять на него на генетическом уровне.
Исследование, опубликованное в журнале Nature Neuroscience, показало, что алкоголь может изменить экспрессию генов в областях мозга, которые отвечают за память, вознаграждение и мотивацию.
Это объясняет, почему люди, которые злоупотребляют алкоголем, часто испытывают тягу к алкоголю и им трудно контролировать свое потребление.
Эксперты выяснили, что алкоголь может влиять на экспрессию генов несколькими способами. Один из способов заключается в изменении того, как ДНК упакована в клетках мозга.
Это, в свою очередь, может сделать некоторые гены более или менее доступными для транскрипции, что приводит к изменению количества белков, которые они производят.
Алкоголь также может влиять на активность сигнальных путей, которые участвуют в регуляции экспрессии генов. Эти сигнальные пути могут активироваться или дезактивироваться алкоголем, что приводит к изменению экспрессии генов.
Исследование еще находится на ранней стадии, но оно дает новые сведения о том, как алкоголь влияет на мозг. Это может привести к разработке новых методов лечения алкогольной зависимости.