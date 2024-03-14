Диета донора крови может влиять на успех переливания

Питание донора крови влияет на риск аллергических реакций у получателя (реципиента). Это показало исследование, опубликованное в журнале Allergy.

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Аллергические реакции — опасный для жизни побочный эффект переливания крови неясного механизма. В предыдущей работе медики выяснили, что они чаще развиваются у детей с пищевой аллергией. В новом исследовании они решили проверить, могут ли аллергические реакции у таких детей быть вызваны аллергенами из крови доноров.

В период с мая 2022 года по декабрь 2023 года ученые собрали образцы крови у более чем ста детей с аллергией на яйца, пшеницу или молоко. Они также собрали кровь у двух здоровых доноров до и после приема этих продуктов. Затем они провели тесты с образцами крови. Оказалось, что воздействие сыворотки крови здоровых детей приводило к активации базофилов в крови детей с аллергией. Эти иммунные клетки играют ключевую роль в развитии аллергической реакции. Это может означать, что пищевые аллергены из крови доноров приводят к аллергическим реакциям при переливании крови.

Ученые считают, что подобные тесты можно проводить перед переливанием крови в педиатрии, чтобы защитить пациентов от тяжелых побочных эффектов.