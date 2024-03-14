Ученые нашли нейроны, из-за которых люди с возрастом толстеют

Белок, называемый рецептором меланокортина-4 (MC4R), выполняет очень важную роль в нашем организме. Он отвечает за сигналы о переедании и подавляет аппетит, регулирует обмен веществ. То есть, предотвращает ожирение.

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И вот сейчас ученые выяснили, что он напрямую связан с нейронами гипоталамуса, точнее с их мелкими отростками, напоминающими реснички. С увеличением возраста человека реснички становятся короче, и уровень MCR4 снижается, что в конечном итоге ведет к лишнему весу. Об открытии сообщает Нагойский университет (Япония).

Для начала ученые изучили, как MC4R распределен в мозге лабораторных крыс. Для этого они использовали специально разработанное антитело, которое помогло сделать вещество видимым. Затем команда исследовала длину «ресничек», содержащих MC4R в мозге крыс разного возраста: молодых девятинедельных и среднего возраста, то есть шестимесячных.

Выяснилось, что у крыс среднего возраста эти структуры значительно короче. А если реснички укорачивали с помощью генетического вмешательства у молодых зверьков, то, несмотря на возраст, становились значительно ниже метаболизм и способность сжигать жир.

Затем исследователи проверили, влияет ли питание на связанные с MC4R нейроны. И действительно, если рацион содержал больше жиров, чем считается средней нормой, реснички укорачивались быстрее. Зато на строгой диете крысы сохраняли их дольше, более того — если зверьков переводили на такой рацион в зрелом возрасте, уже укоротившиеся реснички восстанавливались.

«Мы считаем, что аналогичный механизм существует и у людей. Мы надеемся, что наше открытие даст ключ к лечению ожирения. Умеренность еде может поддерживать реснички [в работоспособном состоянии] достаточно долго, чтобы система мозга, борющаяся с ожирением, оставалась в хорошей форме даже с возрастом», — говорит профессор Казухиро Накамура.

Параллельно ученым удалось опровергнуть одну из существующих гипотез касательно лечения ожирения. Крысам, у которых реснички были укорочены вследствие генетического вмешательства, ввели гормон под названием лептин. Считается, что он помогает снизить потребление пищи. Однако, аппетит зверьков не пострадал, а это указывает на то, что лептин не так уж и помогает в борьбе с ожирением.

«Это явление, называемое резистентностью к лептину, часто наблюдается и у людей, страдающих ожирением. Такая резистентность становится препятствием для лечения ожирения, но причина долгое время была неизвестна», — поясняет доктор Манами Оя.

Сейчас ученые предполагают, что избыток лептина, появляющийся из-за излишней жировой ткани, усугубляет укорочение ресничек, связанных с MC4R.