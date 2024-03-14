Датские ученые обнаружили защиту от болезни Альцгеймера в мозге человека

Человеческий мозг обладает белковой защитой от болезни Альцгеймера, заявили ученые из Орхусского университета (Дания) по результатам проведенного исследования. По их словам, которые приводятся в научном издании Nature Communications, иммунная система способна предотвращать накопление вредных белков в головном мозге. По ее активности можно определить, на какой стадии протекает заболевание.

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Ученые подчеркивают, что болезни Альцгеймера предшествует так называемый продромальный период, сопровождающийся легкими когнитивными нарушениями. В этот период в плазме крови начинают появляться агрегаты бета-амилоидов, которые считаются ключевыми маркерами данного заболевания. В свою очередь эти соединения связаны с рецептором комплемента IV типа — белком, являющимся частью иммунной системы. Он способствует поглощению амилоидных бляшек, что позволяет уничтожать патогены.

Авторы исследования считают, что активация рецепторов позволит побороть болезнь Альцгеймера на ранней стадии ее развития. Однако к настоящему моменту они не знают, как это сделать. Отмечается, что механизмы, отвечающие за борьбу с накоплениями вредных белков в организме, изучены плохо.