Российские ученые выяснили, что лечение рака кожи зависит от бактерий в кишечнике

Российские ученые выяснили, что в зависимости от того, какие бактерии населяют кишечник человека, его иммунная система по-разному реагирует на иммунотерапию при раке кожи. Это очень важный результат, так как одним из эффективных методов в борьбе с меланомой считается именно иммунотерапия, когда иммунную систему человека искусственно "нацеливают" на опухоль.

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Но помогает она далеко не всем. Давно замечено, что эффективность иммунной системы в борьбе с раковыми опухолями зависит от состава кишечной микробиоты. Но почему? Ответ искали ученые из Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени академика Ю. М. Лопухина ФМБА, Университета ИТМО и Института биоинформатики. Они сопоставили микробные геномы людей, которым иммунотерапия помогла, и кому нет. Это позволило выявить 84 бактерии, в присутствии которых иммунотерапия принесла выздоровление, и 53 бактерии, когда эффекта лечения не было.

Анализ показал, что "хорошие" микроорганизмы склонны к "альтруизму" - они вырабатывают витамины, аминокислоты и весь спектр жирных кислот, которые могут использоваться организмом человека и стимулировать его иммунную систему. А вот бактерии, которые связаны с безуспешной иммунотерапией, демонстрируют "эгоистичное" поведение и, наоборот, поглощают из кишечника хозяина важные ресурсы, поступающие с пищей.

"Полученные результаты могут быть полезны для прогнозирования эффективности такого лечения. Более того, наши выводы позволяют предсказывать наиболее подходящего донора для трансплантации микробиоты, что также улучшит лечение", - говорит руководитель проекта, кандидат биологических наук Евгений Олехнович.

В будущем исследователи намерены расширить свой анализ, включив в него не только бактерий кишечной микробиоты, но и другие ее компоненты, такие как грибы, простейшие, а также бактериофаги - вирусы, поражающие бактериальные клетки.

Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (РНФ), результаты опубликованы в журнале Life Science Alliance.