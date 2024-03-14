Ученые: общение с собаками положительно влияет на несколько областей мозга

Общение с собаками может усилить мозговые волны людей, связанные с отдыхом и расслаблением, согласно результатам исследования, опубликованного в журнале PLOS One.

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Результаты исследования показали положительный эффект в эмоциональной, физиологической и когнитивной областях после взаимодействия с животными, особенно с собаками. Предыдущие исследования часто использовали "целостный подход, сравнивая настроение людей или уровень гормонов до и после проведения времени с собакой", отметил ведущий автор исследования Оню Ю из университета Конкук в Сеуле. В новом исследовании Ю и его коллеги стремились выяснить, как на настроение влияют конкретные действия, а не просто общее взаимодействие с собакой путем объективного измерения мозговой активности и опроса участников о том, что они чувствуют.

В исследовании приняли участие 30 человек в возрасте около 28 лет, которые работали в зоосалонах и школе по уходу за собаками в южнокорейском Соннаме. В малоосвещенной комнате каждый участник выполнял восемь занятий с 4-летним пуделем. Активности включали встречи, игры, кормление, массаж, уход, фотографирование, объятия и прогулки с собакой. Ученые измеряли мозговые волны участников с помощью электроэнцефалограммы в течение трех минут во время каждого занятия. После каждого задания авторы опрашивали участников об их эмоциональном состоянии. Весь процесс занял около часа.

Различные виды деятельности по-разному влияли на мозговые волны участников. Ученые обнаружили, что игры и прогулки с собакой увеличивают силу колебаний альфа-диапазона, что обычно указывает на расслабление. Согласно исследованию, альфа-волновая активность связана с улучшением памяти и снижением умственного стресса. Уход за собакой, игры и легкий массаж были связаны с усилением колебаний бета-диапазона, что связано с повышенным вниманием и концентрацией. Участники также почувствовали себя менее подавленными, напряженными и утомленными после общения с пуделем.

По словам Оно Ю, терапия с использованием животных может быть очень полезной для людей, которым нравится находиться рядом с животными.