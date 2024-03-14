Frontiers: физически активные кормящие матери передают детям особый гормон

Ученые из Норвежского университета естественных и технических наук обнаружили, что матери, которые занимаются высокоинтенсивными упражнениями в период грудного вскармливания, могут передавать детям особый гормон адипонектин, улучшающий регуляцию обмена веществ. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

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В ходе исследования ученые проанализировали 240 образцов грудного молока, предоставленные женщинами с разными уровнями физической активности после завершения двух тренировок и в период спокойного бодрствования. Анализ показал, что в грудном молоке матерей, которые занимались высокоинтенсивными интервальными тренировками, была повышена концентрация гормона адипонектина.

Этот гормон регулирует обмен веществ в организме, обеспечивая поступление энергии и веществ, необходимых организму для функционирования. Отмечается, что низкий уровень этого гормона взаимосвязан с резистентностью к инсулину и сахарным диабетом второго типа.

По мнению исследователей, адипонектин может всасываться в кишечник детей, находящихся на грудном вскармливании. При воздействии этого гормона функционирование детского метаболизма изменяется в лучшую сторону. В частности, у младенцев, матери которых передали им адипонектин при грудном вскармливании, снижен риск развития ожирения и диабета по мере взросления.