Контузия от взрыва повышает шансы развития болезни Альцгеймера

Американские нейробиологи из Вашингтонского университета изучили связь между контузиями из-за взрывов в зонах боевых действий и развитием нейродегенеративных заболеваний. Исследование опубликовано в научном журнале Neurology.

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Ученые проанализировали уровни белка в спинномозговой жидкости 51 американского ветерана войн в Афганистане и Ираке. Каждый из них за время службы получил около 20 черепно-мозговых травм (ЧМТ) из-за воздействия ударных волн при взрывах.

Оказалось, что в организмах бывших военнослужащих, контуженных взрывами, были обнаружены характерные изменения в определенных белках. Такие же изменения происходят у людей с развивающейся болезнью Альцгеймера.