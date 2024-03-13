Как лучше учить, чтобы надежно запоминать

Недавние эксперименты психологов из Университета Темпл (США) пролили новый свет на то, как мы учимся и как запоминаем свой реальный опыт. Исследование вышло во PNAS.

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«Обучение и память улучшаются за счет интервалов между учебными занятиями. Например, если вы зубрите информацию накануне экзамена, вы можете воспроизвести ее на следующий день, но, вероятно, довольно скоро забудете это. Напротив, если вы изучаете материал в разные дни перед тестом, у вас будет больше шансов вспомнить его в течение более длительного времени», — сказал психолог Бенджамин Роттман, один из авторов исследования.

В новой работе авторы предложили приблизить методику обучения к реальному опыту, на который заточен наш мозг естественным образом. Человек привык запоминать разные вещи, но они редко повторяются в точности, ситуация, опыт раз от раза чуть-чуть меняется.

Во время экспериментов студентам предложили учить один и тот же материал в разные дни, но каждый раз детали вокруг самых важных моментов слегка изменяли. Оказалось, что запоминание сути шло гораздо лучше, чем у тех, кто зубрил изо дня в день одно и то же.

Однако если было необходимо запомнить именно связь между вещами, два или несколько фактов одновременно (например, имя человека и его любимую еду), то учить это сочетание нужно одновременно и без изменений изо дня в день.