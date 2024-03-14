Учёные выяснили, как пандемия повлияла на черты личности людей
Пандемия стала уникальной возможностью увидеть, как событие, происходящее на глобальном уровне, меняет людей. Чтобы узнать об этом подробнее, команда учёных провела опрос среди 500 человек разного происхождения, возраста и из разных регионов США.
Учёные в течение 21 месяца пандемии опрашивали американцев. Добровольцы проходили тест личностных качеств «Большая пятёрка», который измеряет уровень добросовестности, экстраверсии, доброжелательности, невротизма и открытости. Оказалось, что за время пандемии люди стали более сознательными, особенно в последние месяцы.
Также в период распространённости ковида снизилась экстраверсия. Правда, со временем она пришла в норму. В среднем люди в пандемию проявляли меньше невротизма.
Неудивительно, что у людей повысился уровень добросовестности. Им пришлось научиться так себя вести: соблюдать социальную дистанцию, мыть руки. Причём те, кто стал добросовестнее, лучше пережили более поздние фазы пандемии с точки зрения физического и психического здоровья.
Экстраверсия снизилась, но изоляция стала не единственным фактором, связанным с этим. Дело в том, что экстраверсия и положительные эмоции идут рука об руку, поэтому стресс во время пандемии тоже мог повлиять на снижение уровня этого качества. Люди не только пребывали в изоляции, но и испытывали в целом меньше положительных эмоций.
Вероятно, снижение уровня невротизма в ходе пандемии произошло из-за того, что люди стали адаптироваться к новой жизни.
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