Больше половины россиян могут провести без смартфона сутки

Более половины опрошенных россиян могут провести целый день без смартфона и не имеют зависимости от этого гаджета. Еще 37% готовы расстаться с телефоном лишь на несколько часов. Об этом они заявили в рамках опроса Hi-Tech Mai.ru, результаты которого есть в распоряжении ТАСС.

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16% способны отказаться от умных часов, планшета или наушников. Меньшее всего респондентов может прожить без телевизора и стационарного компьютера.

А 57% признаются, что уже устают от гаджетов и интернета. Для отдыха от технологий они отвлекаются на другие вещи: общение с близкими и друзьями, занимаются работой по дому, уделяют время хобби чтению книг.