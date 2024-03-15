"Поставить на ноги": новая методика ампутации голени помогает пациенту быстрее научиться ходить
Хирурги Сеченовского университета впервые провели ампутацию голени новым щадящим методом: он сохраняет коленный сустав и создает вокруг культи мягкотканную "подушку". После реабилитации пациент может пользоваться протезом непрерывно по 8-10 часов и даже при желании вернуться к профессиональной деятельности.
Так можно вновь поставить на ноги пациентов, потерявших часть конечности из-за сахарного диабета, облитерирующего атеросклероза и тромбоангиита. Эта же методика подходит для людей с ранениями и травматическими повреждениями. Об этом "Российской газете" рассказали в Сеченовском университете.
Высокоэффективную методику ампутации голени успешно внедрили врачи клиники факультетской хирургии №2 имени Г.И. Лукомского Университетской клинической больницы №4. Мастер-класс провел автор нового метода, заведующий отделом ран и раневых инфекций НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского Минздрава России, завкафедрой медицины катастроф МИ РУДН имени П. Лумумбы, заслуженный врач России Валерий Митиш. Вместе с ним в операции участвовали два профессора Первого МГМУ: почетный завкафедрой Александр Шулутко и врач-хирург Эльхан Османов.
Главное, к чему стремились хирурги, придумывая новую операцию, - сохранить коленный сустав и сформировать культю таким образом, чтобы она быстрее зажила и на конце конечности сформировалась "подушка" из мягких тканей - это позволяет пациенту быстрее и успешнее восстановить функции ноги с помощью протеза. Врачи говорят, что после такой операции и периода медицинской реабилитации пациенты смогут не только обслуживать себя, но и без проблем пользоваться протезом примерно по 8-10 часов в день - значит, есть все шансы вернуться к активной жизни.
Первым пациентом Сеченовского Университета, которому была сделана операция по новой методике, стал мужчина 28-ми лет. У него была тяжелая минно-взрывная травма левой голени, ситуация осложнилась из-за инфицирования раны. Хирурги пытались спасти ногу - за короткое время пациент перенес целую серию сложных операций. Но в итоге у него развилась тяжелейшая посттравматическая нейропатия - нога практически не сгибалась в голеностопном суставе и невыносимо болела, мышцы голени атрофировались. Постоянные боли в ноге, со слов больного, носили нестерпимо жгучий характер и не давали ему даже спать.
Врачи клиники факультетской хирургии Сеченовского университета приняли тяжелое решение - пациенту выполнили ампутацию пораженной ноги. Но инновационная методика операции давала надежду, что молодой мужчина восстановится и сможет не просто встать на ноги, но и полноценно ходить с помощью протеза. В ходе операции хирурги создали на культе полнослойную мягкотканную "подушку" из икроножных мышц и кожи - этот современный подход имеет преимущества перед стандартными типами операций.
"Операция такого типа позволяет достичь высоких функциональных результатов, поскольку после нее полностью сохраняются движения в коленном суставе и формируется культя голени цилиндрической формы, пригодная для раннего протезирования. Пациент быстрее проходит реабилитацию, что, конечно. очень важно для возвращения к обычной жизни", - рассказал "РГ" Эльхан Османов.
Новая методика, по его словам, применима не только в случае тяжелых травм, но также у пациентов с облитерирующим атеросклерозом, сахарным диабетом, тромбоангиитом.
Конечно, такая современная хирургия намного сложнее и требует усилий мультидисциплинарной бригады врачей: чтобы вернуть больному способность ходить, вместе с хирургами и анестезиологами-реаниматологами с пациентом уже после операции работают невропатолог, травматолог-ортопед, терапевт, реабилитолог. Но многое зависит и от настроя самого пациента.
"Фокус в том, что послеоперационная реабилитация зависит не только от докторов, она зависит от самого пациента. Если он будет упорен в своих попытках, то после периода восстановления сможет свободно передвигаться, используя какое-то время опорную тросточку, а по прошествии двух-трех месяцев соответствующей терапии будет ходить как обычные люди и полностью себя обслуживать", - говорит профессор Шулутко."На самом деле это не просто метод, мы этот подход называем "стратегия хирургического лечения пациентов, у которых развилась та или иная гангрена нижней конечности", - отметил разработчик методики, профессор Валерий Митиш. - Если выполнять операцию классическим способом, с сохранением культи камбаловидной мышцы, то из-за плохого кровоснабжения может возникнуть некроз. Это и было причиной того, что хирурги прошлого и даже нынешнего столетия сразу выполняли ампутацию выше коленного сустава, то есть на уровне бедра. А мы сохраняем пациенту колено, и это, конечно же, повышает качество жизни: в итоге протез гораздо короче и совершенно спокойно надевается как чулок, а коленный сустав функционирует настолько хорошо, что окружающие могут даже не заметить, что у человека нет ноги".