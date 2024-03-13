Нейробиолог дал совет, как сохранить память в пожилом возрасте

Нейробиолог, ведущий исследователь Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Василий Ключарев рассказал о том, какие привычки помогут сохранить память в пожилом возрасте.

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Для того чтобы мозг исправно функционировал в пожилом возрасте, а память была ясной и долговременной, человеку следует соблюдать ряд важных правил. Все они, на первый взгляд, очень простые, однако недооценивать их точно не стоит. Об этом «ФедералПресс» рассказал нейробиолог, ведущий исследователь Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Василий Ключарев.

«С научной точки зрения мы должны избавиться от одной привычки – привычки лениться. Примерно половина из нас столкнется с затруднением памяти с возрастом. И все будет зависеть от того резерва, который у нас есть. Вопрос будет в том, насколько вы подготовлены к пожилому возрасту, насколько запаслись когнитивными ресурсами», – объяснил специалист.

По словам эксперта, есть несколько научно доказанных факторов, которые влияют на состояние организма в пожилом возрасте. Первое – привычка двигаться. Во время движения клетки, отвечающие за память, начинают делиться. Всего несколько десятков минут движения в день серьезно улучшают работу мозга. При этом нагрузки необязательно должны быть интенсивными, это может быть прогулка, легкий бег, прыжки, любое спортивное хобби, танцы.

Еще один немаловажный фактор – правильное питание. Грамотно составленный баланс белков, жиров и углеводов помогает нашему мозгу сохранять когнитивные способности.

Важен также график жизни, так называемый баланс между работой и отдыхом. К примеру, сон является защитным фактором, спасающим мозг от преждевременного старения.

Четвертый, научно доказанный пункт, который позволяет человеку прожить благополучную, счастливую и долгую жизнь, – это когнитивная нагрузка. Решение кроссвордов, участие в мероприятиях, чтение литературы – все это благотворно влияет на жизнеспособность клеток головного мозга.