Найдена связь между кишечными микробами и облысением

Ученые из Чжэцзянского китайского медицинского университета (Китай) нашли связь между алопецией (облысением) и составом кишечных микробов. Исследование показало, что определенный вид микроорганизмов повышает риск данного заболевания, а другие, напротив, могут защитить.

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Очаговую алопецию относят к аутоиммунным заболеваниям. При таком диагнозе у пациента начинают выпадать волосы на голове и теле, появляются округлые залысины.

Причины возникновения алопеции до сих пор не изучены. Считается, что она может возникнуть под влиянием психологического стресса или сопутствующих заболеваний. Но во многих случаях так и не удается установить явную причину.

Авторы нового исследования проанализировали большие массивы данных по очаговой алопеции и кишечной микробиоте. Результаты показали, что наличие микроорганизмов Ruminococcaceae UCG-003 является фактором риска развития алопеции. Микроорганизмы Butyricimonas, Enterorhabdus, Eubacterium и Phascolarctobacterium снижают риск данного заболевания.

Ученые отметили, что микроорганизмы вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, влияющие на реакцию организма на воспаление. Но процессы, происходящие в кишечной микробиоте, очень сложны и требуют дополнительных исследований, сообщает International Journal of Dermatology.

Другое исследование показало, что микрофлора кишечника влияет на появление лишнего веса. Также она воздействует на гормональный фон.