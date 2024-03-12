Врач предупредил об опасных последствиях засыпания в наушниках

Засыпание в наушниках может вызвать такое заболевание, как сенсоневральная тугоухость — снижение слуха вплоть до полной глухоты, рассказал NEWS.ru отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. По его словам, слушать музыку в наушниках стоит не более часа в день на средней громкости, чтобы не навредить органам слуха.

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Слуховой анализатор находится под воздействием слухового нерва и способен воспринимать достаточно громкую музыку или громкий текст. Однако мы не способны воспринимать звуковые волны очень долго. Из-за этого у человека может развиться такое заболевание, как сенсоневральная тугоухость, то есть снижение слуха вплоть до полной глухоты в результате повреждения звуковоспринимающего аппарата. Человеку опасно спать в наушниках, так как спящий не может убавить громкость или отключить звук. Соответственно, воздействие музыки становится неконтролируемым, — сказал Зайцев.

Врач добавил, что звон в ухе, ощущение посторонних шумов, чувство заложенности уха, а также непереносимость громких звуков являются основными симптомами, которые указывают на проблемы со слухом.

Ранее отоларинголог Шагабутдин Мусаев предупредил, что самыми вредными звуками для слуха являются шум от автомобильного транспорта, строительных работ, особенно отбойного молотка, а также взрывы петард и салютов. Он отметил, что дискомфорт также вызывают звуки от близко расположенных аэропортов.