В Петербурге создали умные нейропротезы

Петербургские ученые в составе международной научной группы создали умные нейропротезы. Они разработали и протестировали систему биомиметической нейростимуляции, которая способна транслировать близкую к натуральной информацию в неповрежденные отделы нервной системы.

При нейропротезировании конечностей, двигательные функции которых люди утрачивают в результате разных травм и заболеваний нервной системы, на мозг воздействовали посредством стимуляции периферических нервов. Но недавно коллектив ученых, в состав которого вошел и заведующий лабораторией нейропротезов Института трансляционной биомедицины профессор Павел Мусиенко, определил, что данный метод обеспечивает естественную сенсомоторную активность. Чтобы добиться сенсорной стимуляции, близкой к естественной, нужны другие способы.

Так и разработали систему биомиметической нейростимуляции. На основе математической модели механорецепторов - окончаний нервных волокон, реагирующих на механическое воздействие, создали стратегии стимуляции, которые передают импульсы от рецепторов в головной или спинной мозг.

Новая умная нейротехнологическая парадигма уже реализована в бионическом устройстве и протестирована на реальных пациентах. Они получили большую мобильность и лучшую координацию по сравнению с традиционными подходами.