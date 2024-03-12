Найден способ качественно взбодриться за 20 минут после бессонной ночи

Ученые из Портсмутского университета пришли к выводу, что 20-минутная быстрая зарядка хорошо бодрит после бессонной ночи.

Исследователи провели эксперимент, в котором участвовали 24 добровольца. С их помощью ученые проверяли воздействие легкого недосыпа на когнитивные способности.

Сначала испытуемые в течение трех дней спали по 5 часов в сутки, после чего они должны были пройти различные тесты на сообразительность. Их проверяли сразу после сна и после того, как они 20 минут активно занимались на велосипеде.

Исследователи отметили, что когнитивные способности улучшались у всех добровольцев после физической активности, несмотря на то, что реакция на недостаток у сна была у всех разная.

Во второй части эксперимента участники не спали ночь при сниженном уровне кислорода. Но и после этого физическая активность стимулировала когнитивные функции.

Эксперимент описан в журнале Science Direct.

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