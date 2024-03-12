В Гонконге представили модель ИИ для помощи нейрохирургам

CARES Copilot 1.0 основана на большой языковой модели Llama 2, разработанной Meta Platforms, и обучена на различных базах данных, включая текстовую информацию, изображения, а также результаты магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии, ультразвуковой визуализации.

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Гонконгский центр искусственного интеллекта и робототехники при Китайской академии наук представил инструмент искусственного интеллекта (ИИ) для оказания помощи нейрохирургам. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Как пишет издание, модель искусственного интеллекта CARES Copilot 1.0 предназначена для оказания помощи медикам при проведении сложных операций на головном мозге. Как сказал глава центра Лю Хунбинь, инструмент поможет нейрохирургам проводить "более эффективную клиническую диагностику и делать медицинские заключения, основываясь на достаточном количестве справочных материалов".

CARES Copilot 1.0 основана на большой языковой модели Llama 2, разработанной Meta Platforms (корпорация Meta признана в РФ экстремистской), и обучена на различных базах данных, включая текстовую информацию, изображения, а также результаты магнитно-резонансной томографии (МРТ), компьютерной томографии (КТ), ультразвуковой визуализации.

Как указал Лю Хунбинь, исследователи "снабдили инструмент тысячами учебников по медицине, научных статей, а также международных руководств в области нейрохирургии". "[Процесс] принятия клинических решений основан на множестве информации, такой как результаты КТ, МРТ, результаты физиологического тестирования пациентов, и многой другой", - указал он. "Поэтому мы хотим, чтобы медики принимали лучшие решения, исходя из комбинации множества источников информации", - добавил ученый.

Как указывается в материале, CARES Copilot 1.0 уже прошла внутреннее тестирование в некоторых медицинских учреждениях Гонконга и материкового Китая. По словам Лю Хунбиня, модель была внедрена в рабочий процесс медиков, чтобы помочь им в "подготовке планов хирургического вмешательства и послеоперационного ведения".

Издание также сообщает, что во время презентации модели, которая состоялась в понедельник, ученые продемонстрировали, как CARES Copilot 1.0 способна за считанные секунды генерировать ключевую информацию из множества научных статей. По словам исследователей, точность инструмента достигает 95%.