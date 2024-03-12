Стало известно, опасно ли «гуглить» симптомы заболеваний

Онлайн-самодиагностика может помочь выявить опасные заболевания, в числе которых рак яичников. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылками нарезультаты исследований ученых из Имперского колледжа Лондона и Гарвардской медицинской школы.

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Исследование с участием 200 женщин, проведенное учеными Имперского колледжа Лондона, показало, что онлайн-самодиагностика обладает значительным потенциалом для выявления опасных заболеваний на ранних стадиях. Ученые выяснили, что участницы, которые «гуглили» симптомы рака яичников, с большей вероятностью своевременно обращались за помощью к врачу.

К аналогичным выводам пришли исследователи из Гарвардской медицинской школы. Они выяснили, что использование организованного, алгоритмами искусственного интеллекта, хранилища медицинской информации Dr Google (Доктор Гугл) может «подвести» к верному диагнозу при самоанализе симптомов заболеваний.

Тем не менее, эксперты из национальной службы здравоохранения Великобритании не рекомендуют полностью полагаться на такой способ отслеживания состояния здоровья. По их мнению, поиск информации в интернете не является заменой консультации специалиста. Кроме того, самостоятельная постановка диагноза с использованием баз медицинских данных может способствовать развитию тревожного расстройства и ипохондрии — навязчивого беспокойства, связанного с возможностью развития у человека опасных заболеваний.

Ранее были перечислены заболевания, входящие в число факторов риска развития рака.