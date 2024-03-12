Ученые выяснили, что кофе снижает шансы повторного рака кишечника

О пользе кофе уже сказано немало: он ускоряет метаболизм, улучшает здоровье печени, уменьшает окислительный процесс. А ещё этот напиток вкусный и хорошо бодрит по утрам. Известно также, что кофе помогает для профилактики развития рака кишечника. Теперь оказалось, что он будет полезен и тем, кому уже ставили такой диагноз.

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Что за исследование

Нидерландские учёные провели эксперимент, в котором приняли участие 1719 человек с раком кишечника в анамнезе. Все добровольцы заполняли дневники питания и записывали свой режим дня. За 6 лет у 257 пациентов случился рецидив болезни.

В ходе анализа данных учёные выяснили, что у тех, кто пил более четырёх чашек кофе в день, шансы рецидива были на 37% ниже, чем у тех, кто выпивал одну-две чашки этого напитка.

Также те, кто пил от трёх до пяти чашек кофе в день, имели более низкий уровень смертности.

Почему кофе так действует

По словам врача-онколога Елены Смирновой, кофе положительно влияет на состав микробиоты и поэтому служит профилактикой колоректального рака.

При этом сами нидерландские эксперты пока полностью не смогли понять причины, по которым кофе снижает риски рецидива. Им нужны дополнительные исследования.

Ранее другое исследование показало, что риски развития рака кишечника поможет снизить правильный завтрак. Он должен включать в себя йогурт, фрукты и овсянку.