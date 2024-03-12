В Томске разработали проводники для восстановления поврежденных нервов

Томские ученые вместе с коллегами из российских вузов создали магнитные "электрические" проводники для регенерации периферических нервов.

Восстановить поврежденные нервы непросто из-за низкой регенеративной способности зрелых нейронов. В клинической практике проблему обычно решают при помощи трансплантации донорских нервов.

"Но данный метод имеет ряд издержек, в числе которых заболеваемость донорского места, нехватка доноров, необходимость повторной операции, - поясняют в Томском политехническом университете. - Поэтому разработка эффективной терапевтической стратегии - актуальная задача для мировой науки".

Томские ученые разработали магнитные проводники на основе биосовместимого полимера поли-3-оксибутирата, обладающего пьезоэлектрическими свойствами. Проводники-кондуиты имплантируются в область дефекта. Поврежденный нерв впоследствии восстанавливается внутри кондуита. Это происходит благодаря свойствам проводника - составу, микроструктуре и пористости.

"Наши кондуиты, в отличие от имеющихся аналогов, оказывают дополнительную магнитомеханическую и электрическую стимуляцию для восстановления нерва", - говорит инженер-исследователь Научно-исследовательского центра ТПУ Лада Шлапакова.

В процессе восстановления поврежденного нерва кондуит полностью растворяется в организме.

Исследования на лабораторных крысах доказали, что данный материал биосовместим и выполняет барьерную функцию, что способствует регенерации нервов.

В дальнейшем ученые планируют усовершенствовать волокнистую структуру кондуитов. Помимо этого в вузе продолжаются исследования, направленные на улучшение физико-химических свойств проводников.