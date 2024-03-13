Porsche решила увеличить ценники на свой модельный ряд

<p>В ходе своей последней годовой пресс-конференции, <strong>Porsche</strong> представила не только новость о добавлении гибридного варианта к линейке модели <strong>911,</strong> но и озвучила ряд финансовых результатов. Среди прочего, выделяется факт: в 2023 году покупатели в среднем тратили на автомобили марки около 117 000 евро.</p><p>В Соединенных Штатах, к примеру, цена на<strong> Carrera T</strong> схожа с этой суммой. За приблизительно 128 000 долларов можно было бы купить два базовых <strong>Macan,</strong> оставив себе еще деньги на выбор дополнительных опций. В Европейском Союзе, где на автомобили накладывается НДС до <strong>27%,</strong> цены на <strong>Porsche</strong> оказываются выше, чем в США. Это также объясняет, почему во Франции за<strong> Toyota GR Yaris </strong>могут запрашивать свыше 100 000 долларов, а в Нидерландах<strong> Honda Civic</strong> <strong>Type R</strong> оценивается в сумму с шестью нулями, пишет <a href="https://speedme.ru/posts/id-64011-srednjaja-tsena-prodazhi-novogo-porsche-sostavljaet-128-000-dollarov" target="_blank" rel="noopener">SPEEDME.RU</a>.</p><p>В Германии спрос на автомобили <strong>Porsche</strong> возрос на <strong>9,9%.</strong> Европа занимает почти треть от общего мирового спроса, за ней следуют Северная Америка (исключая Мексику) с <strong>26,9%</strong> и Китай (включая Гонконг) с <strong>24,8%.</strong> По информации из Цуффенхаузена, средняя цена автомобиля продолжает расти с каждым годом из-за увеличения перечня доступных опций, что сказывается на стартовой цене. Пользователи онлайн-конфигуратора могут подтвердить, что цены постоянно растут, делая <strong>911</strong> (и другие модели) все более премиальными. Но это не привело к сокращению продаж.</p><p>Наоборот, 2023 год принес новый рекорд. За третий год подряд общий объем продаж достиг нового максимума, составив 320 221 автомобиль, что на <strong>3,3%</strong> больше, чем в предыдущем году. Список самых продаваемых моделей возглавляет <strong>Cayenne</strong> с 87 553 единицами, следом идет <strong>Macan</strong> с 87 355 кроссоверами. Иконический <strong>911</strong> занял третье место с 50 146 продажами, за ним следует электрический <strong>Taycan</strong> с 40 629 автомобилями. <strong>Panamera</strong> находится на предпоследнем месте с 34 020 единицами, а линейку закрывает <strong>718 Boxster/Cayman</strong> с 20 518 проданными машинами.</p>