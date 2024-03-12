Для мужчин придумали противозачаточный гель

Учёные рассказали об испытаниях противозачаточного геля для мужчин. Вопросы контрацепции часто ложатся на женщин, хотя оральные контрацептивы не лучшим образом сказываются на их здоровье. Учёные из Калифорнийского университета в Дейвисе решили переложить ответственность за это на мужчин — и придумали для них специальный гормональный гель. Рассказываем, как он работает.

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Что такое противозачаточный гель для мужчин

Мужской гормональный гель, как и женские оральные контрацептивы, сделан на основе прогестина.

Этот гормон воздействует на мозг так, что тот перестаёт подавать сигналы яичкам производить сперматозоиды, рассказал автор исследования, профессор акушерства и гинекологии Митчелл Крейнин.

А чтобы у мужчины при этом не было проблем с эрекцией, в состав геля добавили тестостерон.

Наносят гель на грудь один раз в день. Он на спиртовой основе, поэтому быстро впитывается.

Гель начинает действовать не сразу — число сперматозоидов снижается постепенно. Зато и после отмены препарата потребуется несколько месяцев, чтобы количество сперматозоидов восстановилось, отметили исследователи.

Эффективность и побочки гормонального геля

Как и у любого препарата, у противозачаточного геля для мужчин есть свои побочные эффекты, причём их не так уж мало. В их числе: - сухая или жирная кожа, - повышенное или пониженное либидо, - рост или выпадение волос, - перепады настроения.

Клинические испытания нового противозачаточного средства в Калифорнийском университете начали в 2020 году. Один из участников эксперимента рассказал, что из всего списка возможных побочек у него оказалось только повышенное либидо.

В ходе эксперимента он регулярно сдавал сперму для анализа, и количество сперматозоидов было на нуле. Его партнёрша за то время, пока он пользовался гелем, не забеременела.

Можно ли после вазэктомии снова стать отцом

Вазэктомия — это широкодоступный метод постоянной контрацепции у мужчин. Его суть заключается в перевязке и пересечении семявыводящих протоков.

Эффективность вазэктомии превышает 98%, рассказал врач — уролог-андролог Павел Низин. К половой жизни можно переходить уже через неделю после процедуры. Но в первые 3 месяца потребуется дополнительная контрацепция.

Риск стать отцом после такой операции 1 на 2000. На случай, если мужчина вдруг передумает, ему стоит заранее сделать криоконсервацию сперматозоидов.

Впрочем, можно попытаться вернуть фертильность и хирургически, сделав вазоанастомоз. Но только в течение первых 3 лет после вазэктомии. Успех такой операции составляет 50−70%.