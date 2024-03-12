Вакцины от рака: как действуют разработанные российскими учеными препараты?

Российские ученые приблизились к созданию вакцин против рака. Для этого им пришлось придумать специальные вирусы, которые будут уничтожать злокачественные опухоли. Об их эффективности узнал корреспондент «МИР 24» Роман Бирюков.

У Лизы Алейниковой диффузная глиома ствола головного мозга, это, когда рак поражает центральную нервную систему. Такой диагноз пятилетней девочке поставили полгода назад. В родном Омске врачи помочь не смогли. Новейшую иммунотерапию предложили в Санкт-Петербурге, в НИИ онкологии имени Петрова. Там с раком борются с помощью дендритно-клеточной вакцины.«Сейчас уже на втором МРТ видим эффект. Незначительное уменьшение самого объема. Состояние стабильное. По неврологическому статусу не скажу, что идеальное, но оно улучшается, и это, безусловно, радует», – поделилась Анастасия Алейникова.

Дендритно-клеточную вакцину изготавливают в специальной лаборатории под конкретного человека в течение одной-двух недель. Всего несколько уколов, и опухоль больше не сможет скрываться от иммунной системы.

«Пациент получает четыре вакцины в течение двух месяцев, и мы оцениваем эффект, есть он или нет. Если вакцина показала эффективность, мы продолжаем курс. Пациент получает вакцину ежемесячно до года, потом каждые три месяца в течение года, далее в шесть месяцев в течение года », – рассказала доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник, заведующий отделом онкоиммунологии НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова Ирина Балдуева.

В Новосибирске ученые тоже создали свою онковакцину. В ее основе – онколитический вирус, который уничтожает опухоль. Именно он помогает иммунной системе распознать врага – раковые клетки.

«Во-первых, он является самовоспроизводящимся средством, то есть теоретически при однократном введении он может долго жить внутри опухоли, там размножаться, эффективно подавлять рост этой опухоли, а также секретироваться в окружающую среду, через кровь находить метастазы, поражать их и также приостанавливать их рост», – пояснил кандидат биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии Института химической биологии Владимир Рихтер.

О важности создания новых онковакцин заявил президент России Владимир Путин на заседании форума будущих технологий.

«Мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. Рассчитываю, что уже скоро они будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии», – заявил глава государства.

За последние пять лет сразу на 6% снизилась смертность от онкологии в России благодаря современной диагностике. Именно на начальных стадиях заболевания выявляют около 60% злокачественных новообразований. И жители теперь могут получать высокотехнологичную помощь «на месте», не приезжая в Москву. По всей стране сегодня работает 500 центров амбулаторной онкологической помощи.