Ученые: сыры бри и камамбер могут исчезнуть из-за вымирания грибка

Ученые предупредили, что сыры бри и камамбер могут исчезнуть из-за вымирания грибка
Американские ученые предупредили об угрозе, нависшей над производителями сыров сортов бри и камамбер. По данным исследователей университета Тафтса, популяция плесени Penicillium camberti, используемой при производтсве этих сортов сыров, начала сокращаться.
«Поскольку каждая плесень представляет собой стандартную версию друг друга, одна неприятная болезнь может уничтожить популяцию Penicillium camberti», – отметили специалисты.
Так, в начале 2024 года французские исследователи выяснили, что большое количество штаммов этого вида грибов исчезает. В том числе под угрозой исчезновения штамм Penicillium camemberti, который отвечает за формирование белой корочки и характерный сернистый вкус сыров.
Ученые уверены, что в случае вымирания этого штамма плесени, производителям придется искать другие методы производства сыров, что может отразиться на их качестве, передает The Washington Post.