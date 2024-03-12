Ученые: сыры бри и камамбер могут исчезнуть из-за вымирания грибка

Американские ученые предупредили об угрозе, нависшей над производителями сыров сортов бри и камамбер. По данным исследователей университета Тафтса, популяция плесени Penicillium camberti, используемой при производтсве этих сортов сыров, начала сокращаться.

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«Поскольку каждая плесень представляет собой стандартную версию друг друга, одна неприятная болезнь может уничтожить популяцию Penicillium camberti», – отметили специалисты.

Так, в начале 2024 года французские исследователи выяснили, что большое количество штаммов этого вида грибов исчезает. В том числе под угрозой исчезновения штамм Penicillium camemberti, который отвечает за формирование белой корочки и характерный сернистый вкус сыров.

Ученые уверены, что в случае вымирания этого штамма плесени, производителям придется искать другие методы производства сыров, что может отразиться на их качестве, передает The Washington Post.