Обнаружена связь между мигренью и движением

Группа исследователей из Медицинского центра Бет Исраэль Диконесс представила результаты работы, которая проливает свет на причины усиления боли при мигрени при физической активности. Открытия могут дать объяснение этому распространенному клиническому явлению, передает Центральная Служба Новостей.

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Используя современные методы визуализации на лабораторных мышах, команда изучила, как кортикальная распространяющаяся деполяризация, ассоциированная с мигренью, влияет на работу сенсорных нервов мозговых оболочек. Предполагается, что именно активация этих нервов является источником мигренозной боли. Ученые выявили, что афферентные волокна мозговых оболочек особенно чувствительны к малым деформациям, вызванным движением, что может объяснить усиление боли при мигрени во время активности.

В исследовании также наблюдалось медленное распространение волны активности кальция по сенсорным нервам в ответ на кортикальную распространяющуюся деполяризацию, что может инициировать локальный нейровоспалительный процесс и повышение чувствительности нервных окончаний, важное для развития мигрени.

Эти открытия расширяют понимание механизмов мигрени и открывают новые возможности для исследований в направлении разработки более эффективных методов борьбы с этим заболеванием. В свете сложности и разнообразия причин мигрени, такие исследования крайне важны для разработки индивидуальных методов лечения и повышения качества жизни страдающих от мигрени.