Нейробиологи обнаружили, что мозг формирует эмоции не зависимо от чувств

Известно, что способность ощущать окружающий мир всеми органами чувств, в том числе слышать и видеть, влияет на работу мозга: так, зрячий человек, услышав крик, представит и выражение лица кричащего, и его возможную позу, и даже какую-то обстановку вокруг. Но влияет ли это на генерацию эмоций?

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Итальянские ученые провели серию экспериментов, которые позволили выяснить, различаются ли эмоции в одной и той же ситуации у нормотипичных людей, незрячих или глухих от рождения. А в итоге не только ответили на вопрос о том, насколько эмоции связаны с органами чувств, но и неожиданно подтвердили другую гипотезу. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Независимые отделы мозга

Для эксперимента выбрали фильм «101 далматинец», который имеет простой сюжет и подходит для просмотра как без звука с субтитрами, так и только для прослушивания в виде радиоспектакля.

На первом этапе в эксперименте участвовали 124 человека, не имеющих проблем со зрением и слухом. Часть из них смотрела фильм в обычном формате, треть — как немое кино, треть слушали радиоспектакль. Все они указывали, какие эмоции и насколько сильно испытывали в разные моменты фильма.

На втором этапе пригласили 50 человек, причем некоторые из них были от рождения глухими, другие — от рождения слепыми, и только часть участников — нормотипичные. Людям с нарушением слуха и зрения предлагали фильм с субтитрами и радиоспектакль соответственно. Нормотипичных участников поделили на группы и показывали какой-то из трех вариантов фильма. Главным отличием от первого этапа было то, что у каждого человека отслеживали мозговую активность с помощью МРТ.

В итоге выяснилось главное: участники исследования радовались за героев во время их свадьбы и переживали за щенков после похищения вне зависимости от того, в каком формате они смотрели или слушали фильм и какие физические особенности у них имеются.

Эти абстрактные эмоции, судя по наблюдавшейся в мозге активности, возникают в вентромедиальной префронтальной коре (vmPFC). А их интенсивность для конкретного человека прослеживается в задней части верхней височной извилины.

«Модель активности vmPFC для определенных эмоций, таких как любовь или презрение, является общей для людей с сенсорной депривацией и без нее. Информация, закодированная в этой области, не изменяется из-за поступающих от органов чувств данных. Более того, в этой части мозга модель активности при переживании радости, любви, восхищения, облегчения, презрения, страха и гнева не зависит от сенсорной депривации», — поясняют исследователи.

При этом, судя по всему, способность слышать и видеть все-таки влияет на активность мозга во время проживания ситуации, но за пределами этих зон. Опыт сохраняется в форме некоего каркаса или шаблонов, которые при необходимости «вспоминаются» и «расшифровываются» в этих областях мозга.

Неожиданное открытие

Выявив части мозга, которые генерируют эмоции вне зависимости от полноты ощущений, ученые сделали еще одно наблюдение.

Все добровольцы смотрели кино с текстовым сопровождением: кто-то в обычном формате мог слышать реплики героев, кто-то читал субтитры, кто-то слушал диалоги в радиоспектакле. И авторы исследования указывают, что области мозга, связанные с семантикой, то есть пониманием смысла слов, пересекаются с теми, которые участвуют в формировании эмоций.