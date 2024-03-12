Ожирение оказалось связано с ухудшением психического здоровья

Специалисты из Школы общественного здравоохранения Университетского колледжа Корка обнаружили, что у людей среднего и старшего возраста с ожирением действительно ухудшается психическое здоровье. И это не зависит от образа жизни и наличия заболеваний.

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В научной статье, опубликованной в PLOS ONE, Каоимхе Лонерган, Шон Миллар и Зубайр Каби описали результаты своего анализа данных о состоянии здоровья более чем 1800 взрослых добровольцев. Для этого они сравнивали у людей показатели индекса массы тела и психического здоровья.

Оказалось, что если не учитывать факторы образа жизни, то можно обнаружить связь между индексом массы тела/измерениями тела, соответствующими ожирению и депрессии, и плохим самочувствием. Особенно характерно это было для женщин.

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Команда учёных предполагает, что ухудшение психического здоровья пожилых людей, страдающих ожирением, скорее всего, связано с социальными и физическими факторами. Существуют предрассудки, социальная стигма, дискриминация, связанные с людьми, страдающими ожирением. Кроме того, при ожирении может также возникать большое количество проблем со здоровьем: от болей в суставах и спине до сердечно-сосудистых заболеваний и фибромиалгии.

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