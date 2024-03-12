Ученые предупредили об опасности оливкового масла при некоторых заболеваниях

Олеиновая кислота, ключевой компонент в составе оливкового масла, участвует в метастазировании злокачественной опухоли - с таким сенсационным заявлением выступили ученые Гарвардского университета, опубликовав результаты своего исследования в The Garvard gazette.

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Самое здоровое из растительных масел, один из главных "столпов" средиземноморской диеты, оливковое масло может оказаться опасным для онкобольных, повышая у них угрозу метастазирования. К такому выводу пришли авторы исследования. При этом ученые подчеркнули, что их исследование является сложным и еще не закончено, и что полученные результаты ни в коем случае не опровергают предыдущие выводы о положительных свойствах оливкового масла. Напомним, его употребление поддерживает здоровье сосудов и помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Что касается развития злокачественных новообразований, тут картина может оказаться иной. На протяжении десятилетий основным направлением в онкологии наряду с удалением первичной опухоли было предотвращение метастазирования - экспорта злокачественных клеток в другие органы и ткани. В результате были разработаны программы раннего выявления рака молочной железы, кожи, толстой кишки и других видов рака, повышающие шансы на успешное лечение.

В Гарвардской школе общественного здравоохранения имени Чана изучают связь между питанием и распространением рака. Доцент кафедры молекулярного метаболизма Джессалин Убеллакер обнаружила, что злокачественные клетки накапливают защитную жировую оболочку из олеиновой кислоты в лимфатических узлах. Эта оболочка действует как щит против свободных радикалов в кровотоке, которые атакуют раковые клетки, в идеале разрушая их и тем самым предотвращая метастазирование. Джесселин Убеллакер предположила, что оливковое масло в рационе, в котором много олеиновой кислоты, может активизировать этот процесс, снижая защитные возможности организма.

"Мы считаем, что когда раковые клетки путешествуют по кровотоку, они подвергаются окислению свободными радикалами, которые, по сути, разрушают фосфолипидные слои клетки - клеточные мембраны. Мы фокусируемся на случаях, когда у пациента уже есть рак, и он уже дает метастазы", - отметила исследователь.

Убеллакер признает, что пока нет четких доказательств связи между употреблением оливкового масла и распространением рака. Фактически, сам организм является ключевым источником жиров, которые накапливаются раковыми клетками и выступают для них в роли щита, препятствующего воздействию иммунитета. Команда ученых выясняет, играет ли дополнительную роль в этом процессе олеиновая кислота в рационе больного, и, если да, можно ли изменением диеты повлиять на вероятность метастазирования.

"Если бы мы могли найти способы контролировать или смягчать распространение рака, то заболевание не обладало бы такой способностью вызывать столь серьезный уровень повреждений, заболеваемости и смертности", - отметил адъюнкт-профессор хирургии Гарвардской медицинской школы Тед Джеймс.

Профессор Джеймс также участвует в исследовании: ученые выясняют, может ли олеиновая кислота в составе диеты повысить риск метастазирования. Для этого будет собрана информация о рационе питания и получены образцы из лимфатических узлов 50 пациенток с раком молочной железы. Исследователи изучат эти образцы на наличие 300 различных жиров и метаболитов - метаболически активных молекул - чтобы выявить различия между участницами эксперимента.

"Понимание того, как происходит процесс метастазирования, и возможность вмешаться и предотвратить его возникновение - вот наша главная цель", - сказал профессор Джеймс.

При этом ученые считают, что на само возникновение первичной опухоли употребление оливкового масла не влияет.